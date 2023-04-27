112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 27.04.2023: Der Biergarten brennt!
44 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Alarm im Freistaat Sachsen! Dort eilen die Notfallhelfer zu einem Heckenbrand. Das Feuer breitet sich sehr schnell aus. Ein ganzer Biergarten droht in Flammen aufzugehen. Im Stadttheater von Chemnitz stehen in dieser Folge außergewöhnliche Akteure auf der Bühne. Höhenretter der Berufsfeuerwehr trainieren bei einer Abseilaktion für den Ernstfall. Und im rund 170 Kilometer entfernten Potsdam ist ein Fahrstuhl stecken geblieben. Die Einsatzkräfte wissen nicht, auf welcher Höhe sich der Aufzug befindet und wie viele Personen darin eingeschlossen sind.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.