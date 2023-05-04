Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112: Feuerwehr im Einsatz

Lagerhalle in Vollbrand

DMAXFolge vom 04.05.2023
Lagerhalle in Vollbrand

Lagerhalle in VollbrandJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 04.05.2023: Lagerhalle in Vollbrand

44 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12

Bei der Berufsfeuerwehr in Potsdam geht ein Notruf ein. Denn in Brandenburg steht eine Lagerhalle in Flammen. Der Einsatz wird für die Rettungskräfte kein Selbstläufer, denn in dem Gebäude befinden sich zahlreiche Gasflaschen. In Hildesheim ist ebenfalls Gefahr im Verzug. Dort ist eine Frau aus dem Fenster gestürzt. Die Notfallhelfer fahren die Drehleiter aus, um das Unfallopfer in Sicherheit zu bringen. Und in Lünen steigt dunkler Rauch auf. Der Löschzug muss sich in dieser Folge so schnell wie möglich Zugang zu der brennenden Wohnung verschaffen.

Alle verfügbaren Folgen