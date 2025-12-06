2 Broke Girls
Folge 22: Der Mietvertrag
Das Telefon klingelt: Der Vermieter von Max' und Carolines Wohnung will die Pacht verlängern. Das Problem ist, dass der Vertrag zu einer unschlagbar günstigen Miete nicht auf den Namen der Kellnerinnen läuft, sondern auf den in die Jahre gekommenen Vorbesitzer Lester. Um zu verhindern, dass sie aus dem Appartement fliegen, müssen Max und Caroline vorgaukeln, dass er noch dort wohnt. Die beiden suchen den alten Herrn im Pflegeheim auf.
