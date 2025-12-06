Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 24
21 Min.Ab 12

Caroline findet heraus, dass Max nie ihren Highschool-Abschluss gemacht hat - und zwar nur deshalb, weil sie eine Prüfung verpasst hat. Die ehrgeizige Blondine beschließt, ihrer Freundin zu helfen, den Abschluss nachzuholen. Gleichzeitig will sie den Kontakt zwischen Max und ihrer Mutter wiederherstellen.

