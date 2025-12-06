Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 4Folge 21
Folge 21: Der düpierte Deportierte

21 Min.Ab 12

Oleg bekommt eine Nachricht von seinem Bruder aus der Ukraine: Er sitzt im Gefängnis, kann deshalb nicht zur Hochzeit kommen und auch nicht wie geplant den Junggesellen-Abschied organisieren. Also muss Han als Ersatz ran. Die lahme Feier, die dieser auf die Beine stellt, entspricht aber leider so gar nicht Olegs Vorstellung von seiner letzten Nacht als Junggeselle. Aus Verzweiflung trinkt Han mehr, als ihm guttut - und verrät in seiner Partyrede ein sehr pikantes Detail.

