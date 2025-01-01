24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 3: Neuanfang
42 Min.Ab 12
Gordon Ramsay und sein Team wollen das "Brownstone Bistro" in Los Angeles auf Vordermann bringen. Seit einem schrecklichen Todesfall in der Familie des Besitzers, läuft es nicht mehr rund in dem kleinen Lokal. Kann Gordon das Bistro retten und Clive damit ein wenig über seinen schmerzlichen Verlust hinwegtrösten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.