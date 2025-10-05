Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

All3MediaStaffel 2Folge 1vom 05.10.2025
Folge 1: Gordons Nacho-Käse-Alptraum

39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Gordon Ramsay macht sich auf nach New Orleans, Louisiana, zum "Trolley Stop Cafe". Inhaber Ragnar hat das Diner von seinem Großvater übernommen, jedoch nicht dessen Geschäftssinn. Zusehens geht es mit dem Laden den Bach runter und der Chef lässt sich kaum noch blicken. Das demotiviert Personal wie Gäste. Kann Ramsay den Zug wieder ins Rollen bringen?

All3Media
