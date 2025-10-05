Gordons Nacho-Käse-AlptraumJetzt kostenlos streamen
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 1: Gordons Nacho-Käse-Alptraum
39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Gordon Ramsay macht sich auf nach New Orleans, Louisiana, zum "Trolley Stop Cafe". Inhaber Ragnar hat das Diner von seinem Großvater übernommen, jedoch nicht dessen Geschäftssinn. Zusehens geht es mit dem Laden den Bach runter und der Chef lässt sich kaum noch blicken. Das demotiviert Personal wie Gäste. Kann Ramsay den Zug wieder ins Rollen bringen?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
