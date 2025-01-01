Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Los Toros

All3MediaStaffel 2Folge 8
Los Toros

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 8: Los Toros

Folge 8: Los Toros

40 Min.Ab 12

Lange war das "Los Toros" in Chatsworth, California, ein beliebtes Familienrestaurant. Doch nach dem Tod von Familienoberhaupt und Geschäftsleiter Papa Nick kam der Absturz: Sohn und Chefkoch Nick Sr. kann weder dem Stress noch der kulinarischen Qualität früherer Zeiten gerecht werden; nun drohen ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen. Auf Restaurantretter Gordon Ramsay wartet eine große Aufgabe.

