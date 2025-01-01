Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chaos auf der Speisekarte

All3MediaStaffel 3Folge 4
Folge 4: Chaos auf der Speisekarte

40 Min.Ab 12

Gordon macht sich auf nach Swedesboro im Bundesstaat New Jersey. Hier führen die Brüder Robert Botto Jr., Vincent, Henry und Domenic das italienische Restaurant "Botto's Italian Line Restaurant", welches sie von ihrem Vater übernommen haben. Doch seit dieser verstorben ist, gibt es zunehmend Konflikte zwischen den Geschwistern, worunter auch das Geschäft leidet. Der Schuldenberg beläuft sich mittlerweile auf 850.000 US-Dollar. Ob Gordon das Blatt noch wenden kann?

