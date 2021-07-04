365 Tage Strand
Folge vom 04.07.2021: Weniger ist Meer
Adam und Whitney wollen auf die ruhige Insel St. George Island nach Florida ziehen. Um das Beste aus ihrem Budget herauszuholen, besichtigen sie drei Häuser, die ihren gewünschten Beach-Lifestyle in unterschiedlichen Entfernungen bieten. Eine Villa liegt direkt am Strand, eine andere ist eine kurze Radtour vom Strand entfernt und das dritte Anwesen erfordert eine kurze Autofahrt von der Stadt zum Meer. Jedes Haus hat attraktive Vorteile, jedoch mit deutlichen Unterschieden in Bezug auf Platz, Ausstattung, Strandnähe, Design und Aussicht. Nachdem Adam und Whitney alle ihre Optionen abgewogen haben, entscheiden sie sich, wie nahe sie wirklich am Strand sein möchten.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
