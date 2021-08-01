365 Tage Strand
Folge vom 01.08.2021: Heimathafen Topsail Beach
20 Min.Folge vom 01.08.2021
Kim und Howard führen als Angestellte der Küstenwache ein wechselhaftes Leben – und mit ihren drei Kindern ist das viel Arbeit. Deshalb wollen sie für ihre Familie einen Ort schaffen, den sie ihr Zuhause nennen können. Die Location? Für die Familie ganz klar am Strand von Topsail Island. Für die perfekte Strandlage würden sie auch Kompromisse im Inneren des Hauses eingehen. Ihre Maklerin zeigt ihnen drei Optionen, die die Familie in Betracht ziehen lassen, die direkte Strandlage gegen mehr Platz zu tauschen.
