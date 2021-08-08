365 Tage Strand
Folge vom 08.08.2021: Neustart in Ocean Beach
21 Min.Folge vom 08.08.2021
Die Kalifornierin Rebecca ist eine erfolgreiche Geschäftsinhaberin in San Diego und alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Nachdem sie jahrelang zur Miete lebte, möchte sie mit ihrer Familie ins quirlige Viertel Ocean Beach an den Strand ziehen, wo sich auch ihr Spa-Business befindet. Wird Rebecca mit ihrer Schwester Betty zur Untertsützung und der Immobilienmaklerin Tiffany Torgan an ihrer Seite das perfekte Strandhaus finden – oder entscheidet sie sich für ein Haus mit mehr Platz in zweiter Reihe?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.