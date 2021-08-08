Zum Inhalt springenBarrierefrei
365 Tage Strand

HGTVFolge vom 08.08.2021
Folge vom 08.08.2021

Die Kalifornierin Rebecca ist eine erfolgreiche Geschäftsinhaberin in San Diego und alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Nachdem sie jahrelang zur Miete lebte, möchte sie mit ihrer Familie ins quirlige Viertel Ocean Beach an den Strand ziehen, wo sich auch ihr Spa-Business befindet. Wird Rebecca mit ihrer Schwester Betty zur Untertsützung und der Immobilienmaklerin Tiffany Torgan an ihrer Seite das perfekte Strandhaus finden – oder entscheidet sie sich für ein Haus mit mehr Platz in zweiter Reihe?

