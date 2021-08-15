365 Tage Strand
Folge vom 15.08.2021: Von Arkansas nach Miramar
22 Min.Folge vom 15.08.2021
Stephanie und Scott ziehen von Arkansas nach Miramar Beach, um jeden Tag mit dem Blick auf weißen Sand und smaragdgrünes Wasser aufwachen zu können. Doch für ihr Budget wird es in der begehrten Gegend in Florida schwierig, ein Strandhaus zu finden. Deshalb zeigt Maklerin Julia der Familie auch Häuser etwas weiter vom Strand entfernt, die dafür mit genügend Platz und einem Pool überzeugen. Ist auch das Traumhaus der drei dabei?
