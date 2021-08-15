365 Tage Strand
Folge vom 15.08.2021: Segelsetzen für die Zukunft
21 Min.Folge vom 15.08.2021
Eine gute Autostunde von Los Angeles entfernt, bietet Oceanside kilometerlange Strände und malerische Promenaden. Um von ihrem hektischen Alltag abschalten zu können, wollen Thomas und Tiffany hier ihr erstes Haus kaufen. Den begeisterten Seglern ist die Lage besonders wichtig, damit sie schnell am Strand sein können – mit ihrem Budget von einer halben Million Euro ist die Suche für Maklerin Jessica allerdings keine leichte. Findet sie trotzdem das Traumhaus des frisch verheirateten Paares?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.