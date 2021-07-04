Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Künstlerin Meredith besuchte Nantucket Island bereits in den Urlauben mit ihren Eltern. Jetzt sucht sie ein eigenes Haus auf der idyllischen Insel, die mit ihrem Kleinstadtcharme, hübschen Läden und weitläufigen Stränden jede Menge Touristen anzieht. Mit ihrer Freundin Emily zur Unterstützung sucht sie ein malerisches Haus mit viel natürlichem Licht zwischen Stadt und Strand zum richtigen Preis. Sie besichtigen ein zentral gelegenes Haus, ein großes Anwesen im Westen und eine Villa, die nur wenige Schritte vom Strand entfernt ist. Für welches Haus schlägt Merediths Herz?

