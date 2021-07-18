365 Tage Strand
Folge vom 18.07.2021: Fünf Zimmer, Küche, Strand!
John und Kelly sind Mediziner, die in Durham, North Carolina, leben. Nachdem sie den Wohlfühlort Kure Beach schon einige Male besucht hatten, möchte die fünfköpfige Familie den Strandurlaub in ein Strandleben verwandeln. Annalise, ihre 12-jährige Tochter, begleitet ihre Eltern und ihren Immobilienmakler bei der Suche nach dem perfekten Strandhaus. Sie weiß genau, was sich die Familie wünscht: Ein Strandhaus mit viel Platz, einer Garage für das Schlagzeug ihres Bruders und einen Pool. Können sie gemeinsam das perfekte Zuhause finden?
