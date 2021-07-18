365 Tage Strand
Folge vom 18.07.2021: Golf oder Golfen?
21 Min.Folge vom 18.07.2021
An der Golfküste Floridas suchen Luis und Jahira ein neues Zuhause in Strandnähe. Die zuckerweißen Strände und das smaragdgrüne Wasser machen den Ort zu einem beliebten Urlaubsziel. Dank der vielen Freizeitmöglichkeiten ist Destin aber auch ein attraktiver Wohnort für Familien. Und genau dorthin wollen sie mit ihren Kindern nun ziehen. Ob Haus, Wohnung oder Townhouse ist ihnen dabei erstmal egal – Hauptsache, das neue Zuhause hat drei Schlafzimmer und zwei Bäder und liegt nah am Strand. Ihre Maklerin zeigt der Familie drei vielversprechende Objekte. Wofür entscheiden sie sich?
