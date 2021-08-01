365 Tage Strand
Folge vom 01.08.2021: Think big!
21 Min.Folge vom 01.08.2021
Leanne und Jack haben fünf Töchter und wohnen fünf Stunden vom Strand entfernt. Das soll sich jetzt ändern! Die Familie träumt von einem großzügigen Strandhaus in der ruhigen Küstengegend Duck auf den Outer Banks von North Carolina. Sie kontaktieren die Maklerin Pamela Graham, um mit ihr eine Villa mit mindestens sieben Zimmern und sechs Bädern direkt am Meer ausfindig zu machen. Dafür können sie bis zu eine Million Dollar ausgeben. Findet die Familie das Strandhaus ihrer Träume – oder verschlägt es sie doch woanders hin?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.