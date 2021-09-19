Sommerfrische in Hampton BeachJetzt kostenlos streamen
365 Tage Strand
Folge vom 19.09.2021: Sommerfrische in Hampton Beach
21 Min.Folge vom 19.09.2021
Erik und Maggie sind an der Jersey Shore aufgewachsen und kennen das aufgeweckte Leben in einer Strandstadt. Um das Tempo etwas zu drosseln und im Alltag zu entschleunigen, entschieden sie sich für einen Umzug nach Hampton Beach in New Hampshire. Der kleine Küstenabschnitt in New Hampshire verbindet das Strandleben mit dem Charme Neuenglands. Mit ihrem Budget von 350.000 Dollar Geld können sie sich zwischen einer Vielzahl an Strandhäusern entscheiden. Bleibt nur die Frage: Was genau wollen die beiden eigentlich?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.