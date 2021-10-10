Pärchenglück in St. PetersburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.10.2021: Pärchenglück in St. Petersburg
21 Min.Folge vom 10.10.2021
Dan und Jessica wollen ihr erstes Haus kaufen und suchen es im schönen St. Petersburg, Florida, da sie in der Nähe aufgewachsen sind und eine tolle Kindheit am Strand hatten. Weil die beiden viele Freunde und Verwandte in der Gegend haben, brauchen sie ein freistehendes Haus, das geräumig genug für Gäste und eventuellen Zuwachs ist und sich in der Nähe von Strandaktivitäten befindet. Werden sie mit ihrem Bdget von 400.000 Dollar das finden, wonach sie suchen? Oder sind sie auch offen für eine Wohnung, die ihnen Maklerin Abigail präsentiert?
