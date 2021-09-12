365 Tage Strand
Folge vom 12.09.2021: Daumen hoch für Florida!
Shaza und Cathy suchen ein Haus an der „Smaragdküste“ Navarre Beach in Florida. Der Ort verzauberte die beiden mit seinen weißen Sandstränden, Naturschutzgebieten und einer familiären Atmosphäre. Kennengelernt haben sich die beiden in Deutschland, nachdem Shaza wieder in die USA versetzt wurde, erfüllen sich die beiden ihren Traum von einem Leben am Meer. Mit Maklerin Kelli loten sie aus, ob ein Strandhaus nach ihren Vorstellungen in ihrem Budget drin ist – oder ob sie etwas weiter in der Stadt mehr Platz für ihr zukünftiges Familienzuhause bekommen.
