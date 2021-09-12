Zum Inhalt springenBarrierefrei
365 Tage Strand

Daumen hoch für Florida!

HGTVFolge vom 12.09.2021
Daumen hoch für Florida!

Daumen hoch für Florida!Jetzt kostenlos streamen

365 Tage Strand

Folge vom 12.09.2021: Daumen hoch für Florida!

20 Min.Folge vom 12.09.2021

Shaza und Cathy suchen ein Haus an der „Smaragdküste“ Navarre Beach in Florida. Der Ort verzauberte die beiden mit seinen weißen Sandstränden, Naturschutzgebieten und einer familiären Atmosphäre. Kennengelernt haben sich die beiden in Deutschland, nachdem Shaza wieder in die USA versetzt wurde, erfüllen sich die beiden ihren Traum von einem Leben am Meer. Mit Maklerin Kelli loten sie aus, ob ein Strandhaus nach ihren Vorstellungen in ihrem Budget drin ist – oder ob sie etwas weiter in der Stadt mehr Platz für ihr zukünftiges Familienzuhause bekommen.

