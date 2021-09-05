365 Tage Strand
Folge vom 05.09.2021: Mehr Meer für alle
21 Min.Folge vom 05.09.2021
Steve und Jayme ziehen mit ihrer Patchwork-Familie von Mississippi nach Alabama, wo sie sich auch das Ja-Wort gegeben haben. Nach vielen Urlauben möchten sie dauerhaft an den Strand ziehen, um mehr Zeit zum Entspannen zu haben. Auf ihrer Wunschliste steht ein Strandhaus mit drei Zimmern und genügend Platz, um Partys zu feiern. Doch ein großzügiges Haus für ihr Budget direkt am Meer zu finden, ist nicht leicht. Die Familie muss entweder auf eine Wohnung ausweichen oder ihre Anforderungen an die begehrte Lage überdenken.
