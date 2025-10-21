Staffel 1Folge 23vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 23: Ratsel Im Ski-Hotel
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Kirrins reisen in ein Skihotel. Um sich den Aufenthalt finanzieren zu können, arbeiten sie dort als Aushilfen. Ständig fällt der Strom aus und die 5 Freunde versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Sie kommen einem korrupten Mitarbeiter der Bergwacht auf die Spur, der unerlaubt Sprengungen durchführt…
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
6
Copyrights:© Marathon Media