5 Freunde

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 25vom 21.10.2025
Folge 25: Das Amulett Der Kleopatra

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Im Museum von Falcongate wurde eingebrochen. Doch erstaunlicherweise ist nichts gestohlen worden. Der Übeltäter scheint nur darauf aus gewesen zu sein, wahllos Verwüstungen anzurichten. Ein Modell der Titanic wurde zerstört, einige Schmetterlings-Schaukästen zertrümmert und ein echtes Pharaonengrab verwüstet.

