Das Vermächtnis von Zach und AddieJetzt kostenlos streamen
72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 04.08.2017: Das Vermächtnis von Zach und Addie
44 Min.Folge vom 04.08.2017Ab 12
Hurrikan Katrina brachte New Orleans Verwüstung und Tod. Zach Bowen und Addie Hall fanden jedoch die große Liebe. Doch als sich das Leben in New Orleans normalisierte, nahm die Beziehung der beiden ein grausiges Ende. Ihre einstige Wohnung liegt in einem alten Haus, um das sich Schauergeschichten ranken. Berichtet wird von Schattengestalten und dem Geist eines Kindes. Als Zach und Addie das Apartment 2006 beziehen, glaubt das Pärchen an einen Neuanfang. Doch wenig später kommt es hier zu einem makaberen Verbrechen. Jetzt besuchen Nick und Katrina das Horrorhaus. 72 Stunden lang wollen sie hier die Phänomene erforschen, die sich seit dem Mord verstärkt haben sollen.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.