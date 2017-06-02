72 Stunden im Geisterhaus
Folge vom 02.06.2017: Geisterjäger-Spezial
44 Min.Folge vom 02.06.2017Ab 12
Nick Groff und Katrina Weidmann zeigen ihrem Kollegen Aaron Sagers die bisher unbekannte Seite ihrer Arbeit von „72 Stunden im Geisterhaus“. Sie berichten über ihre unheimlichsten Erlebnisse in gefürchteten Spukhäusern und präsentieren erschreckende Beweise. Das Ghosthunter-Duo übernachtet in berüchtigten Geisterhäusern, in denen sie sich jeweils für 72 Stunden einsperren lassen, um neue, bis dato nie gesehene Phänomene zu entdecken. Und diese drei Tage sind echte Horror-Trips, bei denen die Geisterjäger:innen nicht nur mental, sondern auch körperlich ans Limit stoßen.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.