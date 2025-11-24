86 Eighty-Six
Folge 21: Alles, was übrig ist
23 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Shin und sein Team haben Morpho beinahe eingeholt. Doch immer wieder kreuzen Einheiten der Legion ihren Weg. Nach verlustreichen Kämpfen trennt sich Shin von der Gruppe und stellt sich Morpho entgegen. Allein kann er den übermächtigen Gegner allerdings nicht bezwingen.
Genre:Anime, Militär, Science Fiction
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
