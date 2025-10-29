Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9-1-1: Lone Star

Drunter und Drüber

sixxStaffel 4Folge 11vom 29.10.2025
Drunter und Drüber

Drunter und DrüberJetzt kostenlos streamen

9-1-1: Lone Star

Folge 11: Drunter und Drüber

43 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Judds Sohn teilt ihm mit, dass seine Freundin schwanger ist und er sein Studium abbrechen will, um Feuerwehrmann zu werden. Judd ist davon alles andere als begeistert. Mateo wird unterdessen telefonisch von seinem Cousin Marvin, der in Los Angeles im Gefängnis sitzt, um Hilfe gebeten. Mateo fühlt sich in der Verantwortung, Marvins Kaution zu zahlen, da er aufgrund eines früheren Gefallens in seiner Schuld steht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1: Lone Star
sixx
9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

Alle 1 Staffeln und Folgen