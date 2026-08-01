9-1-1: Lone Star
Folge 7: So ein Satansbraten!
43 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die 126. muss eine Frau behandeln, deren Mann sie kopfüber an eine Sackkarre gebunden hat, weil sie in aufrechter Haltung immer bewusstlos wird. Paul datet Asha, doch die Tatsache, dass sie ihn aus der Zeit vor seiner Geschlechtsangleichung kennt, bereitet ihm Unbehagen. Tommy und Trevor erzählen ihren Kindern von ihrer Beziehung, die Trevors Tochter aber nicht gutheißt und zu sabotieren beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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