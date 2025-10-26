9-1-1 Notruf L.A.
Folge 18: Alles auf Anfang
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Taylor hat in ihrer TV-Reportage über Jonah berichtet, ohne Buck vorher zu informieren. Er ist hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für sie und der Loyalität gegenüber seinem Team. Auch Bobby lässt der Fall Jonah nicht los. Er macht sich Vorwürfe, die Gefahr nicht gesehen zu haben, und zweifelt an seinen Fähigkeiten. Indes wollen Toni und Clive endlich heiraten. Bevor es dazu kommt, hat Toni aber noch eine Überraschung für Hen und Karen.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
