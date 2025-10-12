Zum Inhalt springenBarrierefrei
9-1-1 Notruf L.A.

Glück im Unglück

ProSieben FUNStaffel 5Folge 14vom 12.10.2025
Glück im Unglück

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 14: Glück im Unglück

42 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Eine Frau stürzt vom Hochhaus. Wie durch ein Wunder fängt Lucy sie auf und rettet sie vor dem Tod. Obwohl sie dafür gefeiert wird, grämt es sie, dass man so etwas nicht trainieren oder berechnen kann. Die Tatsache, dass die Überlebende eine Unfallchirurgin ist, die vielen anderen das Leben rettet, gibt der Sache für Lucy schließlich einen tieferen Sinn. Auch Eddie hadert mit sich: Seine Ängste und die Sorge um seinen Sohn lassen ihn am Sinn seiner Arbeit zweifeln.

9-1-1 Notruf L.A.
ProSieben FUN
9-1-1 Notruf L.A.

9-1-1 Notruf L.A.

