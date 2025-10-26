Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 6Folge 3vom 26.10.2025
Folge 3: Ein furchtbarer Verdacht

43 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Samuel wird verdächtigt, der Mörder des vor 45 Jahren getöteten Mädchens Tanya zu sein - ausgerechnet der Fall, der Athena inspiriert hat, Polizistin zu werden. Athena und Bobby treffen auf Tanyas Schwester, die wichtige Hinweise zur Aufklärung des Falls liefert. So sei Tanya ihr damals auf dem Weg zu einer Party nachgelaufen, blieb danach jedoch verschwunden. Nun wurde ihre Leiche einzementiert im Fundament von Athenas Elternhaus gefunden.

