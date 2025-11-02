Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 6Folge 4vom 02.11.2025
43 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die 118 muss einen Mann retten, der unter den Wurzeln eines umgestürzten Baumes begraben wurde. Außerdem kommen sie einem Hund zur Hilfe, der Drogen verschluckt hat. Chimney behandelt einen betrunkenen Autofahrer in dessen Auto, als dieser plötzlich aufs Gaspedal drückt. Buck versucht, die beiden auf dem Fahrrad zu verfolgen. Maddie muss einem Mädchen helfen, das wegen ihres gewalttätigen Vaters den Notruf wählt.

ProSieben FUN
