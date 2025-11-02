9-1-1 Notruf L.A.
Folge 4: Animalische Instinkte
43 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die 118 muss einen Mann retten, der unter den Wurzeln eines umgestürzten Baumes begraben wurde. Außerdem kommen sie einem Hund zur Hilfe, der Drogen verschluckt hat. Chimney behandelt einen betrunkenen Autofahrer in dessen Auto, als dieser plötzlich aufs Gaspedal drückt. Buck versucht, die beiden auf dem Fahrrad zu verfolgen. Maddie muss einem Mädchen helfen, das wegen ihres gewalttätigen Vaters den Notruf wählt.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen