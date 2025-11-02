Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
9-1-1 Notruf L.A.

Hausüberfälle

ProSieben FUNStaffel 6Folge 5vom 02.11.2025
Joyn Plus
Hausüberfälle

HausüberfälleJetzt ohne Werbung streamen

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 5: Hausüberfälle

42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Athena untersucht eine Einbruchsserie, bei der die Opfer allesamt zuvor schon einmal in der Notrufzentrale angerufen haben. Wie es scheint, hat jemand die Daten unerlaubt weitergegeben. Die 118 eilt zu einem schiefgegangenen Heimwerker-Projekt mit einer verletzten Person. Hen schafft die Abschlussprüfung als Ärztin und verabschiedet sich von ihren Kollegen. Bobby und Athena suchen ein Zuhause für Rettungshund Hoover, der sich leider nicht so recht zu benehmen weiß.

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1 Notruf L.A.
ProSieben FUN
9-1-1 Notruf L.A.

9-1-1 Notruf L.A.

Alle 2 Staffeln und Folgen