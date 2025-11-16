9-1-1 Notruf L.A.
Folge 7: Der Fluch
42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Felisa, eine bekannte Livestreamerin, wird von einem herabstürzenden Kronleuchter getroffen. Dabei trägt sie einen Armreif aus Pompeii, der sie eigentlich vor Unglück bewahren soll. Während sie fest daran glaubt, auf ihr laste ein Fluch, ist das Team zwiegespalten, was das Thema betrifft. Als sich weitere Unfälle rund um Felisa ereignen, wird allmählich klar, dass es jemand auf sie abgesehen hat.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
