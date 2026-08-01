9-1-1 Notruf L.A.
Folge 3: Gekentert
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nach der Bombenexplosion treibt die UNO kieloben in der stürmischen See. Bobby und Athena versuchen verzweifelt, die Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Hen wundert sich derweil, dass sie Bobby und Athena telefonisch nicht erreichen kann. Sie vermutet, dass das Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten ist. Entschlossen, eine Rettungsaktion zu starten, stellt sich Chief Simpson jedoch vehement gegen ihren Plan ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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9-1-1 Notruf L.A.
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Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: 20th Century Fox International Television & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. & © Season 2: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2018-2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack & © Season 4: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2021 Fox Media LLC & © Season 3: Videorechte: 20th Century Fox International Television, Bildrechte: 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Zeman, Jack
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