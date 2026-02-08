9-1-1 Notruf L.A.
Folge 5: Der Halloween-Fluch
42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Halloween steht kurz bevor - und Captain Nashs Feuerwache richtet eine Party für ihre Besucher aus. Buck gibt sich bei den Requisiten besonders viel Mühe. Er beschafft eine Mumie, die sich erschreckenderweise als echter Leichnam herausstellt. Und auch der erste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten: Ein Mann droht zu ersticken, nachdem er sich einen Kürbis auf den Kopf gesetzt hat.
Genre:Feiertag, Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen