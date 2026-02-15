9-1-1 Notruf L.A.
Folge 7: Kontrollverlust
42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Im Internet ruft ein Mann namens Flashrob immer wieder zu Überfällen auf. Ein Juweliergeschäft wird daraufhin ausgeraubt. Die Polizei kann zwar die Handlanger festnehmen, aber Flashrob gelingt die Flucht. Weil sich Athena bei der Verfolgung verletzt, wird ihr ein ambitionierter junger Kollege zur Seite gestellt, der sie unterstützen soll. Buck findet unterdessen zufällig heraus, dass Maddie schwanger ist.
Alle Staffeln im Überblick
9-1-1 Notruf L.A.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen