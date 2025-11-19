A Million Little Things
Folge 3: Happy Birthday
42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Zum Geburtstag von Gary wird ein spontaner Überraschungsausflug organisiert. Doch was fröhlich beginnt, nimmt eine unerwartete Wendung, als ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht kommt. Die Enthüllung sorgt für Streit und verändert die Stimmung ...
