ABC of... S1 E9: ParkourJetzt kostenlos streamen
ABC of ...
Folge 9: ABC of... S1 E9: Parkour
27 Min.Folge vom 09.08.2018Ab 12
Lerne die Sprache, die Moves und die Magie hinter dieser Kunst des Rennens und Springens durch natürliches und urbanes Terrain kennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC of ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen