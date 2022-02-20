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Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: "Crazy Krapfen" für den Fasching zuhause

Kabel EinsFolge vom 20.02.2022
Thema u. a.: "Crazy Krapfen" für den Fasching zuhause

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 20.02.2022: Thema u. a.: "Crazy Krapfen" für den Fasching zuhause

98 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12

Er nennt es Fasching, sie Karneval. Er isst Krapfen, sie Berliner - aber zwei Dinge haben "Abenteuer Leben"-Reporterin Miriam Benhadid und Profikoch Jonas Eberwein gemeinsam: Sie feiern die fünfte Jahreszeit mit Leidenschaft und essen gerne. Darum stehen sie gemeinsam in der Küche, um außergewöhnliche Krapfen zu machen: einen deftigen Hack-Krapfen, einen mit Bier-Füllung und einen Schlumpf-Krapfen mit Regenbogen-Creme.

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