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Abenteuer Leben Spezial

Brandgefährlich: Deutsche Küche, junge Köche

Kabel EinsStaffel 2019Folge 2vom 14.04.2019
Brandgefährlich: Deutsche Küche, junge Köche

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Abenteuer Leben Spezial

Folge 2: Brandgefährlich: Deutsche Küche, junge Köche

89 Min.Folge vom 14.04.2019Ab 12

Diesmal stehen regionale deutsche Klassiker wie Käsespätzle, Königsberger Klopse, Labskaus und Grüne Soße auf der Speisekarte. Ob das was wird? Außerdem können die Kandidaten heute zusätzlich aus drei Jokern wählen, die ihnen weiterhelfen. Wer gewinnt den Wettbewerb? Die Jugend im Norden, Süden, Westen oder Osten?

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