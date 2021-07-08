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Abenteuer Leben täglich

Hybrid Food

Kabel EinsFolge vom 08.07.2021
Hybrid Food

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.07.2021: Hybrid Food

43 Min.Folge vom 08.07.2021Ab 12

Lisa Angermann beschäftigt sich heute mit dem Thema Hybrid-Food, also mit neuen Kreationen aus zwei altbewährten Rezepten. Die skurrilen Kreuzungen haben Amerika schon längst im Griff. Wird der Trend auch hierzulande die Geschmacksnerven im Sturm erobern? Und: JKNK Szegediner Gulasch

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