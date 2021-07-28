Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.07.2021: Hacks und Gadgets Icecream
42 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12
Chefkoch Achim Müller testet verschiedene Eissorten und alles, was dazu gehört. Neben fragwürdigen Gadgets probiert er auch skurril-lustige Hacks ganz einfach selbst aus. Doch wie nützlich sind diese wirklich? Und: Streetfood-Check Berlin
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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