Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hacks und Gadgets Icecream

Kabel EinsFolge vom 28.07.2021
Hacks und Gadgets Icecream

Hacks und Gadgets IcecreamJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.07.2021: Hacks und Gadgets Icecream

42 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12

Chefkoch Achim Müller testet verschiedene Eissorten und alles, was dazu gehört. Neben fragwürdigen Gadgets probiert er auch skurril-lustige Hacks ganz einfach selbst aus. Doch wie nützlich sind diese wirklich? Und: Streetfood-Check Berlin

Alle verfügbaren Folgen