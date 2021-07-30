Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.07.2021: TOP 5 Picknick-Snacks
43 Min.Folge vom 30.07.2021Ab 12
Koch Alex Wahi verrät seine fünf beliebtesten Picknick-Snacks. Dabei darf ein herzhafter Kuchen, ein frischer Salat und auch ein leckeres Dessert nicht fehlen. Außerdem verrät er, wie man köstliche Feta-Spinat-Ecken blitzschnell für den Ausflug ins Grüne vorbereitet. Und: Marinieren, aber richtig
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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