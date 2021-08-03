Thema u. a.: Achim à la SaisonJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.08.2021: Thema u. a.: Achim à la Saison
Chefkoch Achim Müller verrät köstliche Rezepte für herrliche Sommertage. Egal ob saftiges Fleisch, aromatische Kräuter oder jede Menge frisches Obst und Gemüse - hier ist für jeden Feinschmecker etwas dabei. Für "Abenteuer Leben" nimmt Achim die beliebtesten Gerichte unter die Lupe, die nicht nur günstig, sondern auch äußerst lecker sind. Und: Biergadgets 2.0
