Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.08.2021: Sparfuchs: Amazon Europa
42 Min.Folge vom 09.08.2021Ab 12
Onlineshopping-Gigant Amazon unterbietet sich selbst. Denn in jedem Land, in dem der Konzern einen eigenen Standort hat, gelten andere Preise. Wo gibt es die besten Schnäppchen? Und wie funktioniert der Versand nach Deutschland? Sparfuchs Daniel Güldner hat es getestet. Und: DIY-Campingbus: Umbau in zwei Tagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins