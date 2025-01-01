Thema u. a.: Grillen wie ein Ami: Grill-Highlights 2021Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Grillen wie ein Ami: Grill-Highlights 2021
42 Min.
Der diesjährige Sommer-Grilltrend geht in Richtung gutes Fleisch mit neuen Schnitten, Gemüsevariationen und Frucht. Von Flat Iron Steak bis Portobello-Burger - vieles davon kommt aus den USA. Der amerikanische BBQ-Experte Patrick Ryan zeigt, was er im Sommer 2021 grillt.
