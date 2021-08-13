Thema u. a.: Bombiges vom GrillJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.08.2021: Thema u. a.: Bombiges vom Grill
43 Min.Folge vom 13.08.2021Ab 12
Groß, lecker und gesmoked - diesmal kreiert Josh Grill-Bomben: Hochexplosives BBQ-Material aus Fleisch, Speck, Fisch und Obst. Ob das schmeckt? Und: Hoffmanns Leibgerichte: Dessert-Doppel / DIY mit Kenny und Achim - Pizza-Brot-Ofen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins