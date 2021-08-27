5 Minuten Hacks: Eis-SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.08.2021: 5 Minuten Hacks: Eis-Spezial
43 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12
Im Internet kursieren zahlreiche Rezepte, die angeblich blitzschnell auf den Tisch gezaubert werden können. Reporterin Julia macht den Test: Welche Gerichte lassen sich wirklich in nur fünf Minuten zubereiten? Und: DIY Pool aus Strohballen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins