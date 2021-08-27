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Abenteuer Leben täglich

5 Minuten Hacks: Eis-Spezial

Kabel EinsFolge vom 27.08.2021
5 Minuten Hacks: Eis-Spezial

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.08.2021: 5 Minuten Hacks: Eis-Spezial

43 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12

Im Internet kursieren zahlreiche Rezepte, die angeblich blitzschnell auf den Tisch gezaubert werden können. Reporterin Julia macht den Test: Welche Gerichte lassen sich wirklich in nur fünf Minuten zubereiten? Und: DIY Pool aus Strohballen

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